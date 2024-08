- Un incidente stradale che ha coinvolto un autobus e un'auto a Magonza ha causato feriti.

Sei persone hanno riportato ferite in un incidente che ha coinvolto un autobus cittadino e un'auto a Magonza. L'incidente è avvenuto in una serata di lunedì a un incrocio nel quartiere di Oberstadt, come hanno riferito le autorità. Secondo le prime informazioni, il conducente dell'autobus stava cercando di procedere dritto, mentre il conducente dell'auto stava cercando di fare una svolta a destra. Il conducente di 32 anni dell'auto e cinque passeggeri dell'autobus hanno riportato ferite, ma non sono stati segnalati casi gravi. La scena era affollata da numerosi mezzi di soccorso. Le indagini approfondite sulle cause esatte dell'incidente sono ancora in corso.

Dopo l'incidente, i testimoni hanno riferito diversi casi di discussioni verbali e alterchi fisici tra i passeggeri e i presenti sul luogo dell'incidente, che hanno portato a ulteriori scontri. Il caos e la tensione sono continuati fino a quando la scena non è stata sgombrata e i veicoli non sono stati rimossi.

