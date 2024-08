Un incidente significativo ha interrotto le sessioni di allenamento della Formula Uno.

La terza session di prove libere per l'evento di Formula 1 a Zandvoort ha subito un brusco peggioramento a causa di un incidente che ha coinvolto Logan Sargeant degli Stati Uniti. La sua Williams è uscita di pista, ha slittato sull'erba bagnata alla prima chicane e ha sbattuto contro il guardrail, causando un incendio. Nonostante le circostanze gravi, Sargeant è uscito illeso, segnalando il proprio stato di sicurezza ai box prima di abbandonare il veicolo in fiamme. L'incidente ha tuttavia comportato un lungo intervento di pulizia, causando un ritardo di 44 minuti e rendendo i risultati della sessione irrilevanti.

Sargeant, sotto la lente di ingrandimento per le sue prestazioni deludenti alla Williams, ha perso il controllo del suo veicolo dopo essere uscito di pista. L'impatto è stato sufficientemente forte da far sbattere la vettura contro il guardrail di lato e farla prendere fuoco. Fortunatamente, Sargeant ha segnalato prontamente il proprio stato di sicurezza ai box prima di abbandonare il veicolo. Date le dimensioni del danno, sembra improbabile che Sargeant possa partecipare alle qualifiche. Se correrà domenica rimane incerto.

Solo dieci piloti, compreso Sargeant, hanno preso parte alla sessione prima dell'incidente ad alta velocità. La sessione è ripresa alle 12:28, concedendo ai piloti solo due minuti per completare almeno un giro. Pierre Gasly dalla Francia, al volante dell'Alpine, ha registrato il giro più veloce in 1:20.311 minuti, seguito da Kevin Magnussen dalla Danimarca, al volante della Haas, e Valtteri Bottas dalla Finlandia, rappresentante dell'Alfa Romeo. Questo ordine insolito potrebbe essere un raro spettacolo in una sessione tipica.

Max Verstappen, campione in carica dei Paesi Bassi, al volante della Red Bull, ha ricevuto un avvertimento per la sua mossa aggressiva all'uscita dei box. Classificandosi al 17° posto, Verstappen ha espresso frustrazione invece che fiducia per le qualifiche. Prima della sessione, Verstappen aveva espresso preoccupazioni sulla velocità della sua auto, lamentando che la Red Bull era di nuovo in ritardo.

Dopo il ritardo a causa dell'incidente di Sargeant, Verstappen è tornato in pista e ha completato la sua sessione di prove.

