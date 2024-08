- Un incidente posteriore porta a sette feriti.

Seven persone, tra cui due adolescenti, hanno riportato ferite, alcune gravi, in un incidente stradale avvenuto a nord di Francoforte. Un 19enne stava guidando sulla B3 a Bad Vilbel (distretto di Wetterau) domenica sera quando ha urtato frontalmente un'altra auto mentre tentava di superarla. L'auto coinvolta trasportava una donna di 44 anni e sua figlia di 11, che sono rimaste gravemente ferite nell'incidente. I soccorritori hanno dovuto estrarre la donna dal veicolo a causa delle gravi ferite. Il 19enne ha riportato anch'esso ferite gravi.

Due altri automobilisti, che si trovavano subito dietro la donna di 44 anni, non sono riusciti a fermarsi in tempo e sono finiti contro i veicoli coinvolti. Una donna di 49 anni, sua figlia di 9 anni e i due occupanti del secondo veicolo, di 39 e 41 anni, hanno riportato solo ferite lievi.

Tutte le sette persone ferite sono state trasportate in ospedale in ambulanza. Inoltre, è stato ordinato un prelievo di sangue al conducente responsabile dell'incidente.

Le indagini sull'incidente hanno comportato l'analisi dei dati di trasporto e telecomunicazione dei veicoli coinvolti per ricostruire la sequenza degli eventi. Le autorità hanno anche contattato le compagnie di telecomunicazione per ottenere i registri delle chiamate dei conducenti coinvolti per ulteriori indagini.

