Un incidente mortale su uno yacht porta a una vittima e sei persone scomparse vicino alla Sicilia.

Un lussuoso yacht, il "Bayesian", di proprietà del magnate della tecnologia Mike Lynch, ha incontrato il suo destino al largo delle coste siciliane a causa di una violenta tempesta. Il vascello, lungo 56 metri e con un'alberatura alta 75 metri, ha subito la triste sorte dell'affondamento. Al momento, 15 persone sono state felicemente salvate, ma purtroppo sono ancora disperse 6 persone. Purtroppo, almeno una vita è andata perduta in questo disastro marittimo.

La guardia costiera italiana ha confermato questi tristi eventi a seguito delle richieste di informazioni. In precedenza, l'agenzia di stampa Ansa aveva riferito di una massiccia tempesta caratterizzata da forti venti che aveva fatto capovolgere lo yacht a vela "Bayesian" vicino a Porticello, nel nord della Sicilia, intorno alle prime ore del mattino.

I primi resoconti suggerivano che 7 persone erano disperse, ma in seguito la squadra di soccorso ha scoperto un corpo nelle acque circostanti. Secondo i media britannici, tra le persone disperse c'è l'imprenditore tecnologico Mike Lynch, probabilmente il proprietario dello yacht.

Il vascello, che portava la bandiera britannica, trasportava in totale 22 passeggeri e membri dell'equipaggio, secondo la guardia costiera italiana. Tra loro c'erano 12 passeggeri e 10 membri dello staff. 15 sopravvissuti sono stati portati a riva in sicurezza dalla guardia costiera e dai pompieri. Tra i fortunati c'era anche un bambino di soli 1 anno. La moglie di Mike Lynch, Angela Bacares, era tra i sopravvissuti. Almeno otto sopravvissuti hanno richiesto il ricovero in ospedale.

I sopravvissuti sono stati temporaneamente accolti a bordo di un altro vascello con la bandiera olandese. Il capitano tedesco ha raccontato l'incidente ai media italiani: "La barca si è inclinata su un lato. In pochi minuti, era completamente sommersa... Tutto è successo molto rapidamente."

Secondo la guardia costiera italiana, lo yacht lungo 56 metri, il "Bayesian", che portava la bandiera britannica, è affondato vicino a Porticello intorno alle 5 del mattino di quel giorno, a seguito di una tempesta incessante. Le sei persone disperse sono state identificate come quattro cittadini britannici, un americano e un canadese, secondo i resoconti ufficiali.

Le squadre di soccorso della guardia costiera e dei pompieri stanno continuando diligentemente le ricerche delle persone disperse. Quattro navi e un elicottero della guardia costiera, insieme a una squadra di sommozzatori dei pompieri, sono coinvolti nelle operazioni di recupero in corso. Lo yacht a vela affondato giace a una profondità di 49 metri sul fondale marino. È stato riferito che i sommozzatori di soccorso hanno avvistato diversi corpi attraverso i portelli delle cabine.

I media italiani hanno menzionato che lo yacht ha incontrato un trombo d'aria, un vortice di vento che si forma sul mare. Il "Bayesian" è stato costruito in Toscana nel 2008, con importanti ristrutturazioni effettuate nel 2020. Il vascello presenta un'alberatura in alluminio alta 75 metri e una superficie velica di quasi 3000 metri quadrati.

I testimoni hanno descritto scene caotiche nelle acque durante l'incidente. Una donna britannica di nome Charlotte ha raccontato la sua esperienza al giornale "La Repubblica", descrivendo la sua breve lotta per tenere a galla sua figlia di un anno prima che le onde la travolgessero. "Era buio pesto. In acqua non riuscivo a tenere gli occhi aperti. Ho chiamato aiuto, ma tutto quello che sentivo erano le grida degli altri."

La scomparsa del tycoon della tecnologia Lynch è stata descritta dai tabloid britannici come la fine di un moderno Bill Gates. Il 59enne è co-fondatore della società di software Autonomy, che è stata venduta al conglomerato americano Hewlett Packard per 11 miliardi di sterline (equivalenti a 12,9 miliardi di euro) nel 2011. Solo alcune settimane prima, Lynch era stato dichiarato innocente in un processo per frode negli Stati Uniti relativo all'affare Autonomy.

L'Unione Europea ha espresso le sue condoglianze per la tragedia marittima, dichiarando di monitorare da vicino la situazione. Il commissario europeo per i trasporti, Adina-Ioana Valean, ha offerto qualsiasi assistenza necessaria alle autorità italiane nelle operazioni di soccorso.

Data la natura di alto profilo dell'incidente, l'agenzia europea per la legge e l'ordine, Europol, è stata allertata per assistere in eventuali indagini relative all'incidente e alle persone disperse.

Leggi anche: