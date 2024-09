- Un incidente mortale e un ferimento grave si sono verificati in un incidente di colpo e fuga sull'autostrada A8.

Due a un incidente stradale sulla A8 vicino a Odelzhausen (area di Dachau) martedì pomeriggio, due persone a bordo di un motociclo hanno avuto un incidente con un veicolo. Il motociclista, 30 anni, stava viaggiando con il suo compagno di 26 anni e ha cercato di superare un camion dalla destra utilizzando la corsia di emergenza. Secondo i testimoni, non ha notato un veicolo di servizio che sorvegliava i lavori di costruzione e ha urtato contro di esso con il motociclo.

Purtroppo, il motociclista non è sopravvissuto e è morto sul posto, come confermato dalla polizia. Un elicottero ha trasportato il passeggero, che aveva riportato ferite gravi, in ospedale. Secondo un portavoce della polizia, il suo stato di salute era stabile. Sembra che né il conducente né il passeggero indossassero ulteriori dispositivi di sicurezza, a parte l'elmetto. L'autostrada è stata chiusa per circa tre ore a causa dell'incidente.

Durante l'incidente, i soccorritori sono giunti sul luogo del lavoro in corso in Baviera. A causa dell'incidente grave, l'area vicino a Odelzhausen nella regione di Dachau in Baviera ha subito notevoli disagi al traffico.

