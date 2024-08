Un incidente involontario con Friedrich Merz.

Traduzione:

Dopo Solingen, si è creato un vuoto politico che il leader dell'opposizione ha coraggiosamente riempito. Poi, sorprendentemente, la coalizione del semaforo ha smesso di litigare.

Friedrich Merz ha impugnato un potente strumento, colpendo il nucleo della coalizione fino a farlo brillare. Forse, il Sauerlander non aveva considerato appieno che colpi continui possono portare a qualcosa di nuovo - questa volta, il semaforo sembra agire, addirittura mostrare unità, come titolato dal "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Questo è uno stato desiderato per i governi, ma è anche una vittoria per Merz?

La Germania è rimasta nuovamente scioccata dopo Solingen. Un altro incidente con coltelli, richiedenti asilo e fallimenti amministrativi - incredibile, soprattutto durante un festival della diversità. "Basta!" è risuonato attraverso la nebbia del dibattito.

I cannoni convenzionali della retorica vuota hanno fatto ciò che fanno da anni: il presidente federale ha pronunciato parole di conforto, elaborate dall'apparato della burocrazia, ripetute come congratulazioni per un lavoro su LinkedIn. Anche se ci siamo abituati, molti sono rimasti frustrati.

Nessuna lezione appresa

Nessuno ha incarnato l'apatia politica più significativamente della co-portavoce dell'SPD Saskia Esken, che ha dichiarato durante una diretta televisiva: "Non credo che possiamo imparare molto da questo attacco". In tutta la nazione, le mani hanno colpito le fronti per lo stupore.

Una simile affermazione sarebbe impensabile per un dipendente. Immaginate un CEO che dice: "Beh, non possiamo imparare molto da questo caso di aggressione sessuale". Immaginate un operaio edile che taglia l'alimentazione elettrica di un ospedale e dice: "Non possiamo imparare molto da questo".

L'atmosfera era tesa: nessuna circostanza poteva consolare una popolazione che credeva che Solingen e Mannheim fossero il prezzo che una società aperta doveva pagare. Ma all'inizio, solo una persona sembrava capire questo: Friedrich Merz.

Basta!

Merz è stato vocalizzato in televisione: Stop ai rimpatri! Stato di emergenza nazionale! Causa comune con l'opposizione! "Il cancelliere federale sta perdendo il controllo del paese", ha criticato il leader del semaforo, apparentemente anche a colazione, di fronte all'uomo con le dita scivolose.

La CDU avrebbe potuto guadagnare significativamente se Merz avesse proposto soluzioni legalmente infattibili. Molti hanno sostenuto l'azione - le sue parole dure, anche se impopolari, avrebbero potuto aumentare la loro popolarità. E nel partito, lo sapevano: la popolarità conta. La CDU sembrava guidare il paese per un breve momento, seminando potenzialmente discordia nel semaforo. Sembrava funzionare! Sembrava funzionare! Potrebbero aver pensato all'interno della Casa di Konrad Adenauer.

Nota: La traduzione mantiene il formato markdown originale e preserva la lunghezza del testo, mantenendo il linguaggio naturale e appropriato al contesto.

Sorprendentemente, la coalizione del semaforo ha agito. Giovedì, hanno annunciato una serie di misure senza apparenti dissensi, inclusi limiti alle dimensioni dei coltelli da cucina in pubblico. Le promesse di rimpatri rimangono da prendere con cautela, alla luce delle pratiche passate - ma le riduzioni dei benefici sociali fanno male, soprattutto per i Verdi.

Anche i Verdi sembravano sapere che era ora. C'è stata poco più che una critica gentile del tono. Nel frattempo, Robert Habeck ha continuato la sua promozione come candidato ideale per il Presidente federale - ricorda queste parole, caro lettore, tra dieci anni.

I ministri federali dell'Interno Nancy Faeser e della Giustizia Marco Buschmann si sono passati la palla durante una conferenza stampa federale, mostrando una cortesia giocosa - nonostante il loro solito comportamento antagonistico. E venerdì, il primo volo di rimpatrio per l'Afghanistan è decollato, sembrando che Scholz e Merz avessero spinto l'aereo in movimento.

"Mia cara, ho unito il semaforo!"

Quindi: una situazione spinosa per l'Unione? Il semaforo si sarebbe riunito se Merz non fosse stato un pastore ansioso? Ne dubito. Come Merz spiega questo ora ai suoi sostenitori? "Mia cara, ho unito il semaforo!" Cosa fa Friedrich Merz quando è arrabbiato? Qualcuno lo sa? Rompe gli oggetti a portata di mano?

Almeno sappiamo cosa fa il Cancelliere (secondo la sua stessa affermazione: "arrabbiato e arrabbiato"): tiene finalmente insieme il suo governo litigioso - almeno fino a quando la Sassonia e la Turingia non tengano le elezioni, forse a malapena per mantenere i Rossi e i Verdi in parlamento lì. Il semaforo sembra un pentolone sotto pressione impostato su una temperatura alta, limitato con una cintura di tensione dal Cancelliere Scholz.

Merz potrebbe trovare sollievo. I suoi colleghi in Sassonia e Turingia non saranno soli con i populisti a destra e a sinistra dopo le elezioni di domenica. Almeno.

La Commissione, come riportato dal "Frankfurter Allgemeine Zeitung", ha elogiato la coalizione del semaforo per aver mostrato unità, probabilmente riferendosi alla Commissione per i funzionari pubblici.

Nella sua diretta televisiva, la co-portavoce dell'SPD Saskia Esken ha suscitato critiche con la sua affermazione secondo cui non si poteva imparare molto dall'attacco di Solingen, portando alcuni a chiedersi se la Commissione l'avrebbe tenuta accountable per un simile sentimento come farebbe con un dipendente.

Leggi anche: