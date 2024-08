- Un incidente fatale sul ponte del Reno ha causato la morte di un uomo e ha ferito altri sei.

Sul ponte del Reno di Leverkusen, dove l'A1 incrocia il Reno, si è verificato un grave incidente di giovedì mattina, con un morto e diversi feriti. Secondo un rappresentante dei vigili del fuoco, un operaio edile è deceduto e altri due si trovano in condizioni critiche a causa di un incidente sul lavoro. Quattro operai hanno riportato ferite lievi e venticinque testimoni dell'incidente sono attualmente sotto cure dei servizi di emergenza. Secondo "Express.de", un elicottero per le operazioni di soccorso è stato inviato e ha trasportato uno dei feriti gravi in ospedale.

Demolizione del ponte del Reno di Leverkusen

Attualmente, il vecchio ponte del Reno di Leverkusen è in fase di demolizione. Il rappresentante dei vigili del fuoco non ha ancora fornito informazioni sulla causa dell'incidente sul lavoro. I dettagli dell'incidente rimangono ancora incerti. È possibile che qualcosa si sia rotto o staccato durante le operazioni di sollevamento. Il sito deve prima essere reso sicuro dai vigili del fuoco prima che la polizia possa iniziare le indagini. L'integrità strutturale del ponte non è stata compromessa.

Il ponte del Reno di Leverkusen, molto trafficato, sta attualmente subendo una ricostruzione poiché il ponte vecchio era usurato. La prima nuova sezione è stata aperta al traffico veicolare all'inizio di febbraio, dopo anni di lavori di costruzione impegnativi. In seguito, anche i veicoli pesanti sono stati autorizzati a attraversare il ponte. Una volta che i lavori di demolizione saranno completati, verrà costruita la seconda sezione del ponte.

Il rappresentante dei vigili del fuoco sta attualmente indagando sulla causa dell'incidente sul lavoro legato alla demolizione del ponte del Reno di Leverkusen. Nonostante il cantiere sia pericoloso, sono in atto rigorosi protocolli di salute e sicurezza per proteggere i lavoratori.

