- Un incidente durante un'escursione del motoclub porta a gravi lesioni per un individuo

Durante una gita in moto con altri bikers nella zona dell'Hunsrück, un motociclista ha avuto un incidente. Questo spiacevole episodio si è verificato intorno a mezzogiorno sulla K105 a Morbach, tra Kommen e Wederath (distretto di Bernkastel-Wittlich), come riportato nel bollettino serale della polizia.

Il motociclista, in posizione penultima nel gruppo, sembra aver frainteso una curva a destra imminente e non ha iniziato la piega, come riportato dalla polizia. Nonostante i tentativi di frenata repentini, ha sbandato fuori strada e è finito in una cunetta lungo il ciglio della strada, cadendo dalla sua moto.

Il pilota è stato sbalzato violentemente dalla sua motocicletta e ha urtato contro diversi alberelli e cespugli prima di fermarsi bruscamente a pochi metri di distanza. Ha riportato ferite gravi alle gambe, al torace e al petto. Inizialmente, il personale medico presente sul posto non ha potuto escludere possibili lesioni gravi. Tuttavia, le successive valutazioni all'Ospedale di Wittlich hanno dichiarato che il decesso immediato non era imminente.

Dopo la caduta, la motocicletta del motociclista è rimasta danneggiata nell'incidente, parzialmente immersa nella cunetta. A causa delle gravi ferite riportate, è stato chiamato un'ambulanza sul posto.

