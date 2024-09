- Un incidente dopo l'evasione di un blocco stradale da parte della polizia ha causato un decesso.

A Düsseldorf, una donna di 42 anni ha incontrato la sua tragica fine in seguito a un incidente. L'incidente è avvenuto dopo un controllo della polizia, secondo i resoconti degli agenti. La donna era passeggera in un veicolo che una pattuglia di polizia aveva tentato di fermare. Inizialmente, il conducente di 30 anni aveva ignorato i segnali di fermata, ma poi si era fermato con i lampeggianti di emergenza prima di accelerare improvvisamente.

La donna ha quindi attraversato diversi semafori rossi a alta velocità, riuscendo a seminarre momentaneamente gli agenti di polizia. La causa dell'incidente rimane ancora sconosciuta, ma il veicolo ha sbandato a sinistra, urtando contro diversi alberi. L'impatto è stato così violento che ha lasciato la passeggera di 42 anni gravemente ferita, causandone la morte sul luogo dell'incidente nonostante i tentativi di rianimazione.

Il conducente è stato trasportato in ospedale. La polizia sta attualmente indagando sull'uso di droga e alcol, che è stato successivamente confermato da un test con l'alcoltest. Si sospetta che il conducente non sia in possesso di una patente di guida valida.

Gli agenti di polizia hanno tentato di arrestare il conducente dopo l'incidente, a causa dei loro sospetti. Nonostante l'inseguimento della polizia, il comportamento erratico del conducente, compreso il disobbedire ai segnali stradali e la guida a velocità elevata, ha portato a un inseguimento a tutta velocità.

