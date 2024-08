Un incidente di pugnalamento a Solingen ha scatenato una discussione sulle restrizioni alle armi

Il Ministro dell'Interno e della Giustizia federale sono ora tenuti a proporre una strategia efficiente per contrastare gli attacchi con coltelli in aumento tra i giovani maschi, come dichiarato da Frei al giornale. Secondo la sua opinione, una tale strategia potrebbe comportare l'istituzione di zone limitate ai coltelli, il rafforzamento delle regolamentazioni sulle armi da fuoco e l'aumento dei poteri della polizia, come le perquisizioni casuali dei coltelli.

D'altra parte, l'Associazione della Polizia Criminale Tedesca (BDK) sostiene una discussione ponderata sul contrasto alla violenza da coltello, distinguendo tra attacchi premeditati e crimini d'emozione. "Dobbiamo separare il discorso sulla violenza da coltello in aumento dal discorso sulla criminalità a Solingen", ha dichiarato il capo della BDK Dirk Peglow all'Agenzia tedesca di stampa (dpa).

Peglow ha notato che il colpevole non sarebbe stato scoraggiato dalle zone limitate ai coltelli o da un divieto generale dei coltelli, poiché era consapevole delle sue azioni. Tuttavia, la maggior parte degli attacchi con coltelli avviene nel calore del momento a causa di dispute accese, secondo i risultati attuali. Pertanto, Peglow ha proposto di creare zone limitate ai coltelli in cui la polizia possa cercare specificamente le armi.

Il Ministro dell'Interno del Nord Reno-Westfalia Herbert Reul (CDU) ha sottolineato l'importanza di concentrarsi sui colpevoli. Secondo la sua opinione, per fare progressi sulla questione della violenza da coltello, dobbiamo non solo affrontare l'arma, ma anche indagare sulle persone che portano i coltelli. Nel suo stato, sono stati compiuti sforzi per analizzare i crimini più da vicino per spostarsi dalle discussioni generali.

La Commissione ha invitato il Ministro dell'Interno e della Giustizia federale a integrare la proposta di istituire zone limitate ai coltelli nella loro strategia per contrastare gli attacchi con coltelli.

