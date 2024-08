- Un incidente di autobus, un'aggressione con coltelli

Un sospetto di 32 anni è in custodia dopo un incidente di accoltellamento su un autobus a Siegen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Questo triste evento ha lasciato cinque persone ferite, tre in condizioni critiche e un'altra che lotta contro ferite gravi, come riferito dalla polizia di Siegen-Wittgenstein nel tardo pomeriggio. "Al momento, non c'è più alcun pericolo di cui preoccuparsi."

L'autobus, che trasportava almeno 40 passeggeri, era diretto a una festa in città a Siegen quando l'aggressione è avvenuta intorno alle 19:40.

L'evento ricorda l'incidente di Solingen che si è verificato una settimana prima, in cui un altro uomo ha usato un coltello per aggredire le persone, causando diverse vittime.

Tuttavia, la polizia di Siegen-Wittgenstein fa appello alla popolazione: "Chiediamo cortesemente alla popolazione di evitare di diffondere informazioni false sui social media o su altri canali, in particolare qualsiasi speculazione su un attacco terroristico. La polizia non ha alcun elemento in tal senso."

Mentre scendeva la sera, la polizia era sul posto. L'area è stata messa in sicurezza e sono state raccolte prove e interrogati i testimoni, come dichiarato.

I passeggeri dell'autobus includevano diverse donne, alcune delle quali erano tra i feriti a causa dell'incidente di accoltellamento. L'indignazione pubblica seguita all'incidente ha portato molte donne a esprimere la loro preoccupazione per la sicurezza nell'utilizzo dei mezzi pubblici.

