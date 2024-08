- Un incidente con un trattore porta alla morte del pilota; un investigatore è presente sul posto.

Autorità indagano su incidente mortale che ha coinvolto un teenager durante un giro a cavallo a Rügen

Dopo l'incidente in cui una ragazza di 14 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un veicolo agricolo mentre cavalcava su un sentiero rurale a Rügen, le autorità stanno indagando sull'incidente con l'aiuto di un esperto tecnico. La tragedia si è verificata quando la ragazza è stata investita dal veicolo agricolo.

La ragazza di 14 anni era con altri giovani appassionati di equitazione vicino a Bubkevitz quando un trattore con un aratro alle spalle si avvicinò al gruppo. Un aratro è un attrezzo agricolo utilizzato per smuovere il terreno, eliminare le erbacce e preparare il letto dei semi.

Mentre il trattore si avvicinava al gruppo, il cavallo della ragazza si spaventò, causando la sua caduta. Nonostante i tentativi del guidatore del trattore di 26 anni di evitarla, l'aratro colpì accidentalmente la ragazza, lasciandola con ferite gravi che si sono rivelate fatali sulla scena. La polizia criminale e un dipendente di DEKRA stanno attualmente indagando sull'incidente.

Incidente a Usedom lascia due giovani cavalieri feriti

Tra Pudagla e Neppermin a Usedom, la scorsa settimana si è verificato un incidente che ha lasciato due giovani cavalieri gravemente feriti. La causa alla base dei due cavalli sotto il controllo di una ragazza di 9 anni e una di 11 anni che si sono imbizzarriti e sono entrati in collisione con un veicolo rimane un mistero. Durante la collisione, uno dei cavalli è morto sul colpo, mentre le ragazze sono state trasportate in ospedale in elicottero.

