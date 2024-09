Un incidente che ha coinvolto aerei della Southwest e Alaska Airlines sulla pista dell'aeroporto di Nashville porta all'indagine della FAA.

Il team del volo Alaska Airlines 369 ha interrotto la propria partenza all'Aeroporto Internazionale di Nashville intorno alle 9:15 a.m. ora centrale, come riportato dall'FAA, quando il volo Southwest Airlines 2029 ha ricevuto l'autorizzazione per attraversare la stessa estremità della pista. La distanza esatta tra i due aerei durante questo mancato impatto è incerta.

L'aeromobile Alaska Airlines, che trasportava 176 passeggeri e sei membri dell'equipaggio, si è fermato bruscamente, causando la segnalazione di pneumatici scoppiati durante la frenata di emergenza. Fortunatamente, non sono state segnalate ferite.

Secondo Alaska Airlines, l'aeromobile, diretto a Seattle, aveva ricevuto l'autorizzazione al decollo dal Controllo del Traffico Aereo. Alaska Airlines ha elogiato i suoi piloti per la loro rapida azione nell'applicare i freni, prevenendo così un eventuale peggioramento della situazione.

Southwest Airlines ha dichiarato in una dichiarazione di essere in contatto con l'FAA e l'NTSB e di partecipare all'indagine. Southwest ha sottolineato che la sicurezza dei suoi passeggeri e dipendenti è la sua massima priorità.

L'NTSB sta indagando sull'incidente tra l'Alaska Airlines Boeing 737 Max 9 e il Southwest Airlines Boeing 737-700, come riportato in un post dell'agenzia su X.

Si tratta del 14° caso di intrusione sulla pista indagato dall'NTSB che coinvolge voli commerciali o a noleggio dal inizio del 2023. L'incidente di Nashville è avvenuto solo due giorni dopo che due aerei Delta Air Lines si sono scontrati durante la fase di rullaggio per il decollo all'Aeroporto Internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta.

Un volo commerciale all'Aeroporto Internazionale Syracuse Hancock di New York ha abortito l'atterraggio due mesi fa, poiché un altro aereo stava decollando dalla stessa pista prevista per l'atterraggio.

C'è stata un'attenzione crescente sulle intrusioni sulla pista che coinvolgono voli commerciali negli aeroporti principali dopo un quasi scontro tra due aerei su una pista all'Aeroporto Internazionale John F. Kennedy di New York a gennaio 2023. Il pericoloso incidente ha scatenato diverse indagini e ha portato l'FAA a organizzare una raggiunta riunione di sicurezza di un giorno.

Un rapporto dell'NTSB di giugno ha rivelato che l'incidente di JFK era dovuto a piloti che erano costantemente distratti nella cabina di pilotaggio. Al momento, gli investigatori hanno esortato l'FAA a installare più tecnologie di avvertimento negli aeroporti per prevenire potenziali collisioni sulla pista.

Un mese dopo, a febbraio 2023, un aereo cargo FedEx ha tentato l'atterraggio e un jet Southwest Airlines ha cercato di decollare su una pista dell'aeroporto di Austin, Texas. Gli investigatori durante una udienza di giugno hanno attribuito questo incidente alle incorrecte assunzioni di un controllore del traffico aereo a causa della fitta nebbia.

In risposta all'incidente di Austin, l'NTSB ha emesso sette raccomandazioni, tra cui l'installazione di tecnologie in tutti gli aeroporti commerciali per rilevare il movimento degli aerei e dei veicoli a terra. L'NTSB ha anche suggerito che l'FAA richieda ai piloti di segnalare frequentemente la propria posizione durante il rullaggio in condizioni di scarsa visibilità.

CNN's Dalia Faheid, Gregory Wallace e Eric Levenson hanno contribuito a questo report.

