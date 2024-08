Un incidente aereo nelle Alpi austriache: il pilota è scomparso dall'aereo precipitato.

Nella parte occidentale dell'Austria, un aereo a due motori ha incontrato un incidente sfortunato. Il luogo dell'incidente si trova rannicchiato tra le Alpi. I primi rapporti suggeriscono che a bordo ci fosse un solo pilota, probabilmente italiano. L'incidente è avvenuto vicino a Brand, un comune locale. La causa del crash non è ancora stata identificata.

Le ricerche del pilota sono state ostacolate dalla fitta nebbia, impedendo sia gli elicotteri che i droni di decollare. Secondo Christian Gantner, consigliere di Stato per la sicurezza del Vorarlberg, l'aereo è decollato da Genova, in Italia, e si dirigeva verso Straubing, in Baviera.

L'aereo caduto è stato identificato come un Beechcraft Baron 58 a due motori, un aereo da sei posti del 1978. Questo aereo è detto essere di proprietà privata. Austro Control, l'autorità di controllo del volo, presume che a bordo ci fosse solo una persona.

Più individui hanno riferito di aver sentito un aereo, seguito da un forte botto, intorno alle 10 del mattino sul luogo dell'incidente di Lower Brüggele Alpe. L'area era anche coperta di nebbia in quel momento. È stata avviata una missione di ricerca e soccorso che coinvolge circa 200 persone. Tuttavia, fino ad ora sono stati trovati solo pezzi di relitti sparsi. Il luogo esatto del crash con la cabina di pilotaggio rimane ancora sconosciuto. La polizia ha confermato che l'operazione continuerà martedì.

Il Beechcraft Baron 58 a due motori, in viaggio da Genova a Straubing, è precipitato nella regione alpina. despite the search efforts, only scattered wreckage pieces have been found near Lower Brüggele Alpe, a location in the Alps.

Leggi anche: