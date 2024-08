Un incidente aereo del 1994 incombe sull'indagine sulla tragedia del volo in Brasile

Venerdì il volo Voepass 2283 da Cascavel, vicino al confine brasiliano con il Paraguay, per Guarulhos nello stato di San Paolo, è precipitato dopo aver attraversato un'area in cui era prevista "ghiaccio severo" tra 12.000 e 21.000 piedi, secondo un'allerta pubblica ai piloti.

Il volo stava volando a 17.000 piedi, secondo i dati di FlightAware, quando i piloti sembrano aver perso il controllo.

Almeno due esperti con cui ha parlato CNN suggeriscono che l'accumulo di ghiaccio sull'aereo potrebbe aver scatenato la serie di eventi catastrofici della scorsa settimana. "Tutti i segnali preliminari puntano verso un evento di ghiaccio", ha detto Peter Goelz, ex direttore generale del National Transportation Safety Board, che ha esaminato i primi dati di tracciamento del volo.

Numerosi video pubblicati sui social media mostrano il turboprop ATR 72 in una presunta picchiata mentre cadeva verso terra senza movimento in avanti visibile. Tutti i 62 passeggeri e l'equipaggio sono morti quando l'aereo è precipitato vicino a Vinhedo, rendendolo il incidente più mortale del 2024 di un aereo di linea commerciale.

Il ghiaccio in volo può "distorcere il flusso d'aria sulla ala e influire negativamente sulle qualità di manovra", secondo i documenti dell'Amministrazione federale dell'aviazione, causando l'aereo a "rollare o picchiare incontrollabilmente, e il recupero potrebbe essere impossibile".

"Il ghiaccio è forse la teoria principale", ha detto Bruce Landsberg, ex co-presidente dell'NTSB. "Man mano che procediamo con l'indagine, le cose inizieranno a consolidarsi".

Un incidente nel 1994

L'ATR 72 francese-italiano ha "un passato burrascoso", ha detto Goelz. Il 31 ottobre 1994, un ATR 72 è precipitato a Roselawn, Indiana; il volo American Eagle 4184 aveva incontrato ghiaccio severo da pioggerella gelata in volo.

Tutti i 68 persone a bordo sono morte.

Sono seguiti importanti test e l'Amministrazione federale dell'aviazione ha imposto una modifica al sistema di disgelo sul bordo d'attacco delle ali dell'ATR 72, nonché un'ulteriore formazione per i piloti sugli incontri con ghiaccio severi.

Oggi, alla luce dell'incidente Voepass, Goelz dice: "Penso che la questione se questo aereo sia sicuro con il ghiaccio meriti un riesame serio".

Ci sono circa 800 ATR 72 in volo nel mondo oggi, secondo Goelz. Ma al momento non ci sono grandi compagnie aeree negli Stati Uniti che operano l'ATR 72, il che significa che i viaggiatori negli Stati Uniti sono poco probabili che li incontrino domesticamente, ma potrebbero benissimo volare su uno mentre viaggiano all'estero.

L'ATR 72 utilizza "stivali" per il disgelo, progettati per espandersi e rompere fisicamente il ghiaccio che si accumula sulle ali. Gli aeromobili a getto spesso utilizzano aria calda derivata dai motori per sciogliere il ghiaccio sulle ali, nota come aria di sanguinamento.

"I turbopropulsori non se la cavano altrettanto bene degli aeromobili a getto nelle condizioni meteorologiche severe", ha detto Landsberg, che sta scrivendo un libro sulla sicurezza aeronautica, inclusa la caduta di Roselawn. "Un jet probabilmente non sarebbe stato a quell'altitudine".

Dopo i resoconti del crash di venerdì, ATR ha dichiarato di essere a conoscenza di un incidente e di lavorare per supportare gli investigatori.

"Il nostro primo pensiero va a tutte le persone coinvolte in questo evento. Gli specialisti ATR sono completamente impegnati a supportare sia l'indagine che il cliente", si legge nella dichiarazione.

Fino a quando gli investigatori del Brasile e della Francia non inizieranno a scavare seriamente nell'incidente, la causa rimarrà un mistero, dice Landsberg. "La sicurezza aeronautica non si presta a risposte rapide".

Il crash del volo Voepass 2283 serve come promemoria dei potenziali pericoli del ghiaccio nelle Americhe, poiché gli eventi di ghiaccio severi hanno portato a incidenti catastrofici in passato, come l'incidente del 1994 con un ATR 72 a Roselawn, nell'Indiana.

Despite measures taken after the 1994 crash, including modifications to deicing systems and more training for pilots, the world continues to see incidents involving the ATR 72 in icing conditions, highlighting the need for ongoing safety evaluations.

Leggi anche: