- Un incidente a un incrocio di Sauerland ha causato due feriti.

A Finnentrop, un paese situato nel distretto di Wölpe, due autisti sono rimasti feriti a causa di una manovra fallita. Secondo i resoconti della polizia, un autista di 37 anni ha imboccato una proprietà privata e poi è tornato sulla strada senza notare un'auto in arrivo. Dopo l'impatto, l'autista dell'altro veicolo è stato portato in ospedale, ma non si trovava in condizioni critiche. Il 37enne ha riportato ferite lievi. Entrambi i veicoli sono stati rimossi dal luogo dell'incidente.

Le prove hanno suggerito che l'autista responsabile potesse essere sotto l'influenza di alcol e sostanze. Di conseguenza, è stato effettuato un prelievo di sangue e gli è stata ritirata la patente di guida. Questo incidente si è verificato nelle ore serali a Bamenohl, una parte di Finnentrop.

