- Un incendio provocato da un incendio doloso è stato spento nel precedente sito di trivellazione nella periferia di Jüterbog.

Un incendio divampato in un vecchio sito di addestramento vicino a Jüterbog, nel Brandeburgo, è stato domato. Le autorità del centro di controllo regionale di Brandenburg an der Havel hanno confermato che l'incendio è ora sotto controllo. Sarà organizzata una riunione al mattino per discutere le misure successive, come l'invito di personale federale di legge e militare con elicotteri antincendio.

L'incendio è scoppiato il giorno precedente per ragioni ignote, interessando circa 8-9 ettari. Per fortuna, non sono state danneggiate le abitazioni a nord della strada federale 102 tra Altes Lager e Klausdorf.

Non il primo caso di incendi boschivi nel vecchio sito di addestramento

Le operazioni di spegnimento sono state temporaneamente interrotte durante la notte. Il luogo è stato adeguatamente innaffiato con un elicottero antincendio, riducendo le possibilità di diffusione del fuoco. I dipendenti della Stiftung Naturlandschaften Brandenburg hanno tenuto d'occhio la situazione, con il primo rapporto inviato da rbb24.

A giugno 2023, i vigili del fuoco sono stati inviati per diversi giorni a causa di un incendio boschivo nello stesso vecchio sito di addestramento. La presenza di munizioni vecchie sotto la superficie ha ostacolato gli sforzi dei vigili del fuoco, impedendo loro di raggiungere direttamente l'origine dell'incendio. L'area interessata è stata di più di 7 chilometri quadrati, secondo il comandante dell'incidente.

Le Forze Armate Tedesche potrebbero essere coinvolte nella riunione del mattino per discutere i prossimi passi, considerando la vicinanza dell'incendio al vecchio sito di addestramento. Le esperienze passate mostrano che gli incendi boschivi nel sito di addestramento possono essere difficili, come dimostrato dall'incidente di giugno 2023 quando le munizioni vecchie hanno ostacolato gli sforzi dei vigili del fuoco.

Leggi anche: