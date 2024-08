- Un incendio non spento persiste all'interno del mucchio di combustibili dell'impianto di stoccaggio di Schweriner

Migliaia di balle di fieno continuano a bruciare in un magazzino a Schwerin al mattino di un lunedì, secondo gli aggiornamenti della polizia. I pompieri lottano ancora per domare l'incendio e gli esperti potrebbero non essere in grado di indagare sulle cause del fuoco per alcuni giorni.

Gunnar Rehhagen, a capo dei servizi del dipartimento dei vigili del fuoco di Schwerin, ha dichiarato a NDR: "Il fieno è una sostanza difficile da domare, è praticamente impossibile spegnerlo completamente. Inoltre, una volta sparso, può riaccendersi. Quindi, ci troviamo di fronte a un'operazione di lunga durata". I piani per il lunedì includono la graduale demolizione della struttura con l'uso di macchinari pesanti, con l'obiettivo di prevenire un crollo e migliorare l'accesso all'origine del fuoco per l'estinzione.

Stando ai resoconti della polizia nel fine settimana, circa 5.000 balle di fieno hanno preso fuoco sabato sera. Fortunatamente, non sono state segnalate vittime. Le stime preliminari danno un danno alla proprietà di circa due milioni di euro.

