Un incendio nell'isola di Madeira rischia di inghiottire una foresta di pini protetta.

Un incendio che imperversa sull'amata isola turistica del Portogallo, Madeira, da una settimana. Antonio Nunes, presidente della protezione civile regionale, ha espresso le sue preoccupazioni alla stazione radio portoghese RTP, affermando che il fuoco si sta avvicinando a una foresta di lauri protetta dall'UNESCO, anche se i danni non sono ancora consistenti. Mercoledì, le autorità hanno annunciato il dispiegamento di risorse aggiuntive per contenere l'incendio.

Più di 100 vigili del fuoco sono impegnati nella lotta contro le fiamme, combattendo su due fronti separati. Nunes ha rivelato che altri 45 vigili del fuoco, insieme a ulteriori operatori di emergenza, sarebbero stati inviati dai continenti portoghesi mercoledì, oltre ai 76 rinforzi già inviati.

I dati del programma di osservazione della Terra Copernicus EU online hanno segnalato che un totale di 4.392 ettari erano stati bruciati entro martedì.

I venti infuocati che avevano alimentato l'incendio avevano temporaneamente interrotto le operazioni all'aeroporto di Funchal. Tuttavia, mercoledì, i voli sono ripresi regolarmente, secondo l'amministrazione dell'aeroporto.

L'incendio è scoppiato lo scorso mercoledì nel municipio di Ribeira Brava e si è diffuso a Câmara de Lobos e Ponta do Sol, situate sulla costa sud-ovest, vicino alla capitale Funchal. Circa 200 residenti sono stati costretti a evacuare le loro case a causa dei fumi. Le autorità hanno confermato che non ci sono stati danni alle proprietà o feriti, ma alcuni vigili del fuoco hanno mostrato segni di stanchezza.

L'incendio minaccia di raggiungere altri siti protetti dall'UNESCO se continuerà a diffondersi. despite the efforts of multiple teams of firefighters and emergency responders, the source of the blaze remains undetermined.

