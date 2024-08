- Un incendio inghiotte un negozio di mobili - Animali da compagnia estratti in sicurezza da un'azienda di vendita di animali adiacente

Un esercizio commerciale specializzato in mobili, situato all'interno di un centro commerciale a Bruchsal (regione di Karlsruhe), ha subito un incendio durante la notte. Le valutazioni preliminari delle forze dell'ordine suggeriscono che i danni potrebbero superare il milione di dollari. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme, impedendo loro di diffondersi ad altre aree del complesso edilizio. Tuttavia, il fumo denso ha rappresentato un potenziale pericolo per un negozio di animali vicino. Di conseguenza, i servizi di emergenza sono intervenuti, garantendo l'accesso al negozio di animali e trasferendo gli animali in un luogo sicuro.

Per fortuna, non sono state segnalate vittime. La causa dell'incendio rimase ignota al momento.

L'esercizio commerciale di mobili ha avuto bisogno dell'intervento immediato dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio. Nonostante i danni, gli sforzi dei vigili del fuoco hanno efficacemente impedito un disastro di maggiori proporzioni.

