Un incendio in una fabbrica chimica in Georgia ha indotto l'evacuazione e ha fermato il traffico.

La situazione si è svolta alle circa 5 a.m. EST al Biolab, situato a Conyers, in Georgia. A causa di un difetto in una testata sprinkler, l'acqua ha urtato contro una sostanza chimicamente reattiva, generando una nube di vapore, come segnalato sul loro sito ufficiale dalle autorità del contea.

Le fiamme si sono accese sul tetto dell'edificio e i pompieri sono riusciti a domare l'incendio. Tuttavia, il fuoco è riapparso alcune ore dopo, come mostrato in un video diffuso su Facebook dal vicesceriffo di Rockdale County Eric Levett.

Il vicesceriffo Levett ha invitato tutti a diffondere informazioni sul fatto di stare lontano dalla zona, dicendo: "Il fuoco sta bruciando molto intensamente. Stiamo cercando di spegnerlo, ma contemporaneamente gestiamo anche il traffico".

Le strade nella zona sono state chiuse e i residenti che vivono tra Sigman Road e Interstate 20 sono stati invitati a evacuare. Si prevede che entrambe le direzioni dell'interstatale saranno bloccate tra Salem Road e Turner Hill.

Coloro che vivono a nord di Sigman sono stati invitati a cercare riparo e tenere le finestre chiuse.

Situata circa 30 miglia a est di Atlanta, Conyers è il luogo di questo evento in corso.

Questa storia è ancora in evoluzione e verrà aggiornata.

Il dipartimento dei vigili del fuoco ha richiesto risorse aggiuntive per gestire il fuoco persistente, mentre affrontavano la situazione che ci riguarda. Le autorità del contea hanno invitato i residenti vicini a restare informati e seguire le istruzioni di sicurezza per il loro benessere.

Leggi anche: