- Un incendio in un precedente sito di esercitazioni militari vicino a Jüterbog.

Un altro incendio boschivo è scoppiato a Jüterbog, nel Brandeburgo. Attualmente circa otto ettari sono in fiamme, come riferito da un portavoce dei vigili del fuoco. Tuttavia, l'incendio continua a diffondersi. Il sito, situato nel distretto di Teltow-Fläming, è contaminato da esplosivi, rendendo difficile per i soccorritori combattere il fuoco dal terreno.

Un elicottero della polizia federale verrà utilizzato per i soccorsi, come annunciato dal portavoce. Il suo impiego è previsto per domani. Anche l'esercito tedesco è atteso per dare una mano nelle operazioni.

Al momento, non ci sono segnalazioni di insediamenti colpiti dall'incendio, che sta bruciando a nord dell'autostrada federale B102, tra Altes Lager e Klausdorf. Un giornalista della dpa ha riferito di aver sentito esplosioni, e i servizi di emergenza hanno confermato questi incidenti, secondo il centro di controllo regionale del Brandeburgo. Un gruppo di vigili del fuoco locali è attualmente sul posto.

La squadra di coordinamento del distretto si riunirà per discutere la situazione.

Un sorvolo aereo dell'area è necessario per comprendere appieno la situazione. La causa dell'incendio remains unknown. According to the regional center, the coordination team of the Teltow-Fläming district is in session to discuss this matter.

Lo scorso giugno, i vigili del fuoco sono stati chiamati per diversi giorni a causa di un incendio boschivo su un vecchio campo di addestramento vicino a Jüterbog. La presenza di esplosivi sotto il terreno ha impedito i tentativi di spegnimento del fuoco, spesso impedendo l'accesso diretto alle fiamme. Gli aerei e gli elicotteri sono stati utilizzati per i soccorsi aerei. L'area interessata è stata segnalata come superiore a 700 ettari, come dichiarato dal comando dell'incidente.

