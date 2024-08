- Un incendio ha consumato un edificio di appartamenti, causando danni per un valore di circa 500.000 euro.

Un incendio in un complesso residenziale a Calw ha causato danni stimati di circa 500.000 euro. Quattro abitanti della residenza di Oberreichenbach, tra cui due bambini, sono stati trasportati in ospedale dai servizi di emergenza per sospetta esposizione al fumo, secondo il comunicato della polizia.

Le indagini preliminari della polizia suggeriscono che un guasto tecnico abbia causato l'incendio. Si ipotizza che i fili elettrici male collegati possano aver giocato un ruolo, come suggerito.

L'incendio è divampato in una stanza al primo piano dell'edificio nel tardo pomeriggio di un lunedì e si è rapidamente propagato fino al solaio. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme, ma la casa è ora considerata inabitabile.

La situazione complessa ha portato le autorità a considerare il trasferimento temporaneo delle famiglie colpite all'interno del distretto di Calw. Il complesso residenziale, situato nel distretto di Calw, è noto per la sua comunità unita e l'atmosfera vivace.

