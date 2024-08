Un incendio è scoppiato durante le riprese del video musicale di Paris Hilton.

Durante le riprese del video musicale "Bad Bitch Academy", la socialite e musicista Paris Hilton ha subito un'inattesa svolta degli eventi. Un incendio si è verificato sul set, lasciandola sconvolta. "Proprio un pianto," ha condiviso in seguito su Instagram Stories.

Il suo post su Instagram mostrava una foto del suo trailer, ora ridotto in cenere. Nonostante l'incidente sfortunato, Hilton, 43 anni, voleva diffondere positività. "Purtroppo, un incendio si è verificato all'interno del mio trailer sul set del mio video musicale oggi," ha riferito Hilton. "although this is heartbreaking, I'm thankful that everyone is safe and I'm enormously thankful for the remarkable support I've been surrounded by."

Hilton ha riconosciuto diverse persone coinvolte nel progetto, tra cui il regista del video musicale Hannah Lux Davis, il membro degli NSYNC Lance Bass, la cantante Meghan Trainor, la supermodella Heidi Klum e la sua crew. In un altro post su Instagram, ha condiviso un'immagine con la didascalia:

"Not the scene I had in mind for the 'Bad Bitch Academy' music video shoot."

Klum, insieme a Bass e Trainor, erano previsti per apparire nel video musicale "Bad Bitch Academy", secondo il post. Hilton ha fatto un commento su una foto dei due su una passerella, condividendo "The show must go on...". Questo suggeriva un'anteprima dietro le quinte delle riprese. Klum non ha affrontato esplicitamente l'incidente su Instagram, ma ha condiviso un breve video della loro collaborazione e una foto di loro insieme.

Perdite sostanziali di proprietà

Secondo il sito di gossip TMZ, l'incidente si è verificato l'16 agosto a Los Angeles. Fonti anonime hanno dichiarato che Hilton era sul set quando l'incendio si è verificato e non sono state segnalate feriti.

Tuttavia, sono state riportate sostanziali perdite di proprietà. Abiti firmati, costumi Swarovski, gioielli, borse, computer e altri oggetti di valore sono stati apparentemente distrutti dalle fiamme. La causa dell'incendio non è stata ancora confermata e il dipartimento dei vigili del fuoco sta continuando le indagini.

Dopo l'incendio sul set, Paris Hilton ha espresso la sua gratitudine per la sicurezza di tutti, dicendo: "Despite the unfortunate incident, I'm enormously thankful that everyone is safe." In seguito, ha lamentato le sostanziali perdite di proprietà, riconoscendo: "Substantial property damage occurred, including designer garments, Swarovski outfits, jewelry, handbags, computers, and other valuable items."

Leggi anche: