- Un incendio distrugge un'ex discoteca di grandi dimensioni

Un incendio ha distrutto l'edificio di una ex grande discoteca a Eisenach. Il fuoco è stato spento, ha detto un portavoce della polizia. Il dipartimento dei vigili del fuoco ha lasciato che l'edificio bruciasse in modo controllato e ha impedito che le fiamme si diffondessero agli edifici adiacenti nel sito dell'antica fabbrica di mattoni. Non sono state segnalate feriti. Gli esperti sono ancora attesi per indagare sulla causa dell'incendio.

Più di 100 vigili del fuoco, paramedici, poliziotti e altri aiutanti sono stati dispiegati, secondo l'amministrazione comunale. L'incendio è stato segnalato tardi nel tardo pomeriggio di sabato e le operazioni di spegnimento sono proseguite fino alla notte.

