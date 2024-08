- Un incendio distrugge due case a Dithmarschen.

Un incendio ha distrutto due edifici residenziali a Wesselburen. Il rogo è scoppiato durante la notte per ragioni ignote, secondo la polizia. Non sono state segnalate feriti. Diversi mezzi di informazione hanno coperto l'incidente. Il fuoco è partito da uno degli edifici e si è propagato a quello vicino in una strada densamente popolata, ha dichiarato un portavoce della polizia. Cinque persone sono state evacuate dalle case. Entrambi gli edifici sono inabitabili. Non sono disponibili informazioni iniziali sull'entità dei danni.

L'incidente si è verificato nel vivace distretto di Dithmarschen, in cui si trova Wesselburen. Con ulteriori indagini, le autorità dovranno esaminare i due edifici inabitabili danneggiati in questo distretto.

