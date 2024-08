- Un incendio devasta un edificio in cui abitano tutti, lasciando una donna gravemente ferita.

In un incendio scoppiato nella parte superiore di Siegen, una donna di 64 anni è rimasta gravemente ferita nelle prime ore del mattino. Secondo la polizia, il piano interessato era già pieno di fumo quando è arrivato il team di risposta alle emergenze.

I coraggiosi pompieri sono riusciti a salvare la donna di 64 anni dall'edificio in fiamme. È stata trasportata in un ospedale specializzato per le cure delle gravi ferite. L'indagine su ciò che ha causato l'incendio è ancora in corso.

Purtroppo, l'incendio che è iniziato nella parte superiore della casa a Siegen si è propagato all'appartamento della donna, portando così alle sue gravi ferite.

