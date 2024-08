- Un imprevisto tragico evento nelle prime ore del mattino:

È un'alba mediocre a Bayreuth, in Franconia, quando si svolge l'atto orribile. Durante un processo in tribunale, un avvocato prende la vita di un avvocato sparando a un giudice nell'aula di tribunale. In modo interessante, proprio prima di premere il grilletto, ha guardato l'orologio, aspettando che l'ora fosse completa. Ora, è un fuggiasco. Non è l'unico incidente letale all'ora piena in questo "luogo del crimine" francone intitolato "Un giorno come gli altri" del 2019, che andrà in onda sul primo canale alle 23:20 di questa sera.

Esattamente un'ora dopo, un lavoratore universitario diventa vittima. Ancora una volta, è l'avvocato Peters il colpevole. Non c'è un apparente motivo e non si può tracciare alcun collegamento tra il criminale e le due persone decedute. Tuttavia, c'è un modello. Peters ha anche aspettato l'ora piena prima della seconda esecuzione. E ancora non è stato catturato.

Un altro omicidio è imminente all'ora successiva? Chi è la prossima vittima potenziale? E dove potrebbe avvenire il prossimo crimine? Il capo ispettore criminale Felix Voss (Fabian Hinrichs) e la sua squadra, inclusi Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) e Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid), sono in una corsa contro il tempo per prevenire un'altra perdita di vita. Presto scoprono un possibile collegamento tra uno scandalo alimentare in una fattoria locale e il sangue versato.

La trama è avvincente: una fattoria locale ha deliberatamente contaminato il mangime per le sue mucche, che a sua volta contamina il latte, portando a conseguenze devastanti per una coppia incinta. Attraverso una combinazione di scene contemporanee e flashback, scopriamo come questo si collega agli omicidi e chi è il mandante dietro tutto.

Con "Tatort: Un giorno come gli altri", l'autore Erol Yesilkaya e il regista Sebastian Marka hanno continuato la loro partnership di successo ("Tatort: La verità"). Yesilkaya ha concepito l'idea della storia dopo la stretta fuga della moglie incinta da uno scandalo di intossicazione alimentare, come riportato dal Bayerischer Rundfunk. In un'intervista del 2019 alla dpa, Marka ha detto: "Cosa mangiamo, lo decidiamo noi - ma è veramente così? Possiamo davvero essere sicuri?"

Marka voleva girare il thriller in Bayreuth, dicendo: "Ammiro la città e il festival, e mia moglie è di Bayreuth. Ho sempre voluto girare un 'Tatort' qui". La sala concerti, dove si tiene il festival annuale Richard Wagner, ha un ruolo significativo nel thriller.

Dopo gli eventi, le autorità tedesche lanciano una caccia all'uomo a livello nazionale per l'avvocato Peters. despite extensive efforts, his whereabouts remain a mystery, hinting at a possible connection between Germany's food industry and the unsettling series of incidents.

During the investigation, evidence emerges that a prominent dairy farm in Germany may have played a sinister role in the contamination of milk, potentially linking them to the events unfolding in Bayreuth.

