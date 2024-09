- Un imprevisto sviluppo nella squadra di pallavolo del liceo

Selena Gomez, di 32 anni, ha fatto un'apparizione inaspettata a una partita di pallavolo durante il suo viaggio promozionale in Colorado per il suo film "Emilia Pérez". La squadra aveva richiesto alla cantante e attrice di cantare l'inno nazionale in una delle loro partite.

Selena Gomez "non ha potuto fare a meno di passare di lì"

"Ho detto che l'avrei fatto, quindi eccomi qui! Non posso resistere alla mia prima volta a Telluride!", ha scritto la 32enne su Instagram il 1° settembre.

La star di "Solo omicidi nella costruzione" ha condiviso alcune foto e un breve video della sua visita. Nel video, si vede entrare nella palestra sportiva e sorprendere i giovani atleti in campo. Erano sbalorditi nel vedere che la celebrità era effettivamente arrivata. "Ho visto il cartellone e ho pensato di fare un salto", ha detto Gomez a coloro che erano presenti. Poi ha posato per le foto e firmato autografi.

Ospite al Telluride Film Festival

Gomez è stata invitata al Telluride Film Festival nel fine settimana per la proiezione del nuovo film di Jacques Audiard "Emilia Pérez", in cui co-starring con Zoe Saldana (46). Il film, uscirà nei cinema a novembre, è stato girato in spagnolo e classificato come commedia, dramma e musical.

"Che anima dolce", ha commentato Zoe Saldana sul post di Gomez. Il ragazzo di Gomez, il produttore discografico Benny Blanco (36), ha inviato tre cuori. La coppia ha reso pubblica la loro relazione a dicembre 2023. Recenti pettegolezzi hanno suggerito una proposta in arrivo, poiché sono emerse foto di Gomez che indossa un anello d'oro al dito. A maggio, Blanco ha rivelato a "Howard Stern Show" che voleva iniziare una famiglia con Gomez e che ne parlavano spesso.

Durante il suo soggiorno al Telluride Film Festival, Selena Gomez è rimasta affascinata dalla scena artistica locale e ha visitato uno studio vicino. Era particolarmente interessata all'uso di altri materiali, come quelli utilizzati per la produzione di vernici o smalti, nelle loro creazioni.

In un'intervista improvvisata, Gomez ha parlato della sua ammirazione per lo stile unico dell'artista e l'uso innovativo di materiali inconsueti, menzionando come le ricordasse le tecniche sperimentali spesso utilizzate nel settore cinematografico.

