Un importante legislatore del Nebraska ha colpito i piani di Trump, dichiarando di opporsi a un cambiamento delle regole elettorali dello stato.

Senatore Mike McDonnell, un precedente democratico che recentemente ha cambiato schieramento passando al GOP, ha dichiarato lunedì che non avrebbe sostenuto la modifica della legge del Nebraska prima delle elezioni di novembre. Ha affermato: "Date le circostanze, è chiaro per me che non è il momento giusto, 43 giorni prima del giorno delle elezioni, per attuare questo cambiamento". Ha informato il Governatore Jim Pillen che avrebbe mantenuto la sua posizione a lungo sostenuta e si sarebbe opposto a qualsiasi tentativo di modificare il sistema del collegio elettorale del Nebraska prima delle elezioni del 2024.

McDonnell era stato visto come uno dei pochi repubblicani che avrebbe potuto cambiare la legge prima di novembre. Ha reso chiaro che non avrebbe sostenuto i cambiamenti così vicini alle elezioni.

"Sono i votanti del Nebraska, non i politici di alcun partito, che dovrebbero avere l'ultima parola nell'elezione del Presidente", ha detto McDonnell. "Voglio ringraziare i votanti che mi hanno contattato per la loro attiva partecipazione alla democrazia e per aver dimostrato all'America cosa significa essere Nebraskani - indipendenti, orgogliosi della nostra grande città di Omaha e fieramente devoti all'ideale democratico americano".

La battaglia per un singolo voto elettorale del distretto congressuale del Nebraska, spesso chiamato "blue dot" di Omaha, è diventata una rappresentazione di quanto sia serrata la corsa tra Trump e Kamala Harris.

Anche se Harris avesse vinto gli stati della "muraglia blu" del Wisconsin, Michigan e Pennsylvania, ma avesse fallito nel conquistare altri stati chiave, avrebbe ancora bisogno del voto elettorale del Nebraska per raggiungere i 270 voti elettorali necessari per vincere le elezioni presidenziali.

Trump crede di poter ottenere quattro voti elettorali dal Nebraska, ma è il quinto che lo preoccupa sempre di più - spingendolo e i suoi alleati repubblicani a lanciare un ultimo tentativo per cambiare la legge elettorale del Nebraska solo poche settimane prima del voto. Ha incontrato i senatori dello stato la scorsa settimana, chiedendo loro di modificare la legge elettorale prima di novembre.

Trump ha vinto tutti e cinque i voti elettorali del Nebraska nel 2016, ma ne ha ottenuti solo quattro nel 2020, con Joe Biden che ha conquistato il seggio dell'area di Omaha. La campagna di Harris sta investendo milioni per cercare di vincere quel singolo voto elettorale, con un movimento a livello di base che sta prendendo piede nei cortili delle case di Omaha, con cartelli con il simbolo del punto blu, una speranza per i democratici in un mare di rosso del Nebraska.

La presidente del Partito Democratico del Nebraska, Jane Kleeb, ha elogiato la decisione di McDonnell lunedì.

"Il Nebraska ha una ricca tradizione di indipendenza e il nostro sistema elettorale riflette questo, garantendo la rappresentanza autentica della volontà del popolo senza influenze esterne", ha dichiarato Kleeb in una dichiarazione a CNN. "Il Senatore McDonnell si sta

