Un importante consulente economico cinese scompare

Problemi economici cinesi vengono nascosti dalle autorità, che cercano di tenerli nascosti alla popolazione generale. I critici che parlano sono puniti severamente. Secondo fonti interne, l'economista di spicco Zhu Hengpeng è attualmente sotto inchiesta. Si dice che sia stato rimosso dai suoi incarichi dopo aver criticato, in un gruppo segreto di WeChat, la leadership dell'economia cinese, guidata dal presidente Xi Jinping.

Zhu ha prestato servizio come vicedirettore dell'Istituto di Economia della Accademia cinese delle scienze sociali per un decennio, un ruolo di spicco in uno dei principali think tank della Cina. Il Partito Comunista Cinese ha intensificato i suoi sforzi per soffocare i commenti negativi sulla situazione economica del paese. L'economia mostra segni di debolezza, colpita da un calo del mercato immobiliare e dalla scarsa fiducia dei consumatori e delle imprese.

Alcuni economisti propongono che le iniziative di Xi per aumentare il controllo del governo, limitare gli eccessi percepiti del capitalismo e proteggere la Cina dalle minacce percepite dall'estero stanno peggiorando questi problemi. Sotto la guida di Xi, il partito è diventato più assertivo nel silenziare le voci dissidenti e punire i critici delle sue politiche, indipendentemente dal fatto che siano all'interno o all'esterno del partito.

Arresto di Zhu in primavera

Le autorità hanno anche rafforzato la loro stretta sui dati e limitato l'accesso degli investitori e degli analisti alle informazioni economiche cruciali. Secondo una fonte, Zhu è stato arrestato in primavera dopo aver fatto alcuni commenti non politici in un gruppo privato, tra cui esprimere preoccupazioni per l'economia cinese in difficoltà e criticare velatamente Xi.

L'economista Zhu Hengpeng, che è stato arrestato in primavera, ha prestato servizio in precedenza come vicedirettore di un importante think tank in Cina, l'Istituto di Economia della Accademia cinese delle scienze sociali.

