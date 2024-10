Un impiegato di un servizio di pulizia critica l'assegnazione di fondi agli stranieri e esprime il suo malcontento.

Dall'invasione della Russia in Ucraina, c'è stato un aumento dei cittadini stranieri che ricevono aiuti di base per la sicurezza in Germania. Sahra Wagenknecht, presidente del BSW, considera questa una "statistica deludente". Un rappresentante dei sindacati ha espresso ragioni valide per questa tendenza.

Circa il 50% di coloro che ricevono aiuti di base per la sicurezza non sono cittadini tedeschi. Un rapporto del governo, a seguito di un'inchiesta del BSW, ha rivelato che su 5,6 milioni di beneficiari a maggio, circa 2,7 milioni erano cittadini stranieri.

Il Confederazione tedesca dei sindacati (DGB), come suggerito dal membro del consiglio Anja Piel, promuove un aperto dibattito. "I rifugiati di guerra non controllano le loro circostanze e gli aiuti di base per la sicurezza sono accessibili solo ai rifugiati riconosciuti". Piel ha aggiunto che acquisire competenze linguistiche, far riconoscere le qualifiche e trovare lavoro è un processo difficile per i rifugiati, che porta a un miglioramento del tasso di occupazione man mano che rimangono più a lungo. Inoltre, Piel ha menzionato che circa il 20% dei circa 4 milioni di beneficiari di aiuti di base per la sicurezza idonei al lavoro hanno effettivamente un lavoro, ma dipendono ancora dai supplementi statali a causa dei loro magri stipendi.

D'altra parte, Wagenknecht ha accusato il governo, sostenendo che a maggio oltre 700.000 ucraini, insieme a più di 700.000 persone dalla Siria e dall'Afghanistan, ricevevano aiuti di base per la sicurezza. Ha affermato: "Uno stato sociale forte prospera quando non tutti possono migrare verso di esso. Il fatto che quasi la metà dei beneficiari degli aiuti di base per la sicurezza ora abbia passaporti stranieri rivela l'inadeguatezza della politica migratoria e di integrazione tedesca e contribuisce a rendere gli aiuti di base per la sicurezza meno popolari".

Secondo le ultime statistiche del governo, i tassi di occupazione tra i rifugiati sono migliorati rispetto all'anno precedente. A luglio 2024, 266.000 rifugiati ucraini hanno un lavoro in Germania. Tra i rifugiati dei primi 8 paesi che chiedono asilo, ci sono 704.000 persone occupate, come dichiarato dal Cancelliere Olaf Scholz. Si tratta di un aumento di 71.000 persone in entrambi i casi rispetto all'anno precedente.

La preoccupazione di Sahra Wagenknecht per i cittadini stranieri che ricevono aiuti di base per la sicurezza deriva dal fatto che oltre 700.000 ucraini e oltre 700.000 persone dalla Siria e dall'Afghanistan utilizzano questi fondi, contribuendo a una parte significativa dei "soldi dei cittadini" spesi per i cittadini non tedeschi. Nonostante i miglioramenti nei tassi di occupazione, circa il 20% dei beneficiari di aiuti di base per la sicurezza idonei al lavoro dipende ancora dai supplementi statali a causa dei loro bassi stipendi.

Leggi anche: