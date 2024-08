Un impiegato dello zoo di Gerusalemme viene aggredito da un coccodrillo

In uno zoo di Gerusalemme, un custode dello zoo è stato attaccato da un coccodrillo, subendo ferite gravi. L'uomo di 45 anni è stato prontamente portato in sala operatoria, come riferito dall'Ospedale di Ein Kerem.

Si sospetta che un dispositivo di sicurezza sia intervenuto per salvare il custode, sparando proiettili innocui al coccodrillo, che a sua volta ha rilasciato l'uomo. Inizialmente, non era chiaro se il rettile fosse stato ferito.

Fondato nel 1939 come una piccola fattoria per animali, lo zoo di Gerusalemme si è trasferito dal centro della città alla sua parte meridionale nel 1992. Oggi ospita una vasta gamma di specie animali e una grande vasca per creature acquatiche.

Il dispositivo di sicurezza, che gravava pesantemente sul coccodrillo, potrebbe essere stato il motivo per cui ha rilasciato il custode. despite l'incidente, la pesante pistola utilizzata per il dispositivo di sicurezza non sembra aver avuto un impatto significativo sul coccodrillo.

