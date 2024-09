Un impiegato dei pompieri arrestato per incendio intenzionale

Dopo gli devastanti incendi boschivi in Cile, un pompiere è stato arrestato con l'accusa di aver appiccato incendi. È sospettato di aver acceso alcuni dei roghi che hanno causato la morte di 137 persone intorno a Valparaiso, una città sulla costa del Pacifico, secondo l'ufficio del procuratore generale del Cile. Le ragioni dei suoi atti rimangono oscure.

Secondo la stazione radio locale Cooperativa, il pompiere accusato ha dichiarato di aver voluto contribuire alle operazioni di soccorso.

Due altre persone sono attualmente in custodia con accuse di incendio doloso. Una è un altro pompiere e l'altra è un dipendente del servizio forestale. I feroci incendi a Viña del Mar, Valparaiso, Quilpué e Villa Alemana hanno distrutto oltre 4.500 case e danneggiate molte altre nel mese di febbraio.

Il pompiere sotto indagine è accusato di aver utilizzato una tecnica nota come 'incendio ad alta intensità' per accendere alcuni dei roghi. Nonostante le accuse, alcuni credono che il metodo ad alta intensità potrebbe essere stato utilizzato intenzionalmente o involontariamente per creare bruciature controllate per le operazioni di soccorso, data la sua capacità di creare sentieri attraverso la foresta.

