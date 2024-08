- Un impianto fotovoltaico sotterraneo è attualmente in fiamme.

Primi resoconti dei vigili del fuoco indicano che un problema con una batteria di un impianto solare potrebbe aver scatenato un incendio a Hechingen, nel distretto di Zollernalbkreis. Alcuni residenti hanno allertato i vigili del fuoco venerdì sera a causa di una significativa fuoriuscita di fumo dal seminterrato di una villetta, secondo la polizia. Al loro arrivo nel quartiere di Stetten, il fumo stava già uscendo dalla porta principale e l'impianto solare era in fiamme nel seminterrato.

Durante i tentativi di spegnimento, si sono verificate emissioni di gas nocivi a causa dell'acqua dei estintori che entrava in contatto con l'acido della batteria. Questi gas si sono rapidamente diffusi in tutta la casa attraverso il fumo, ma non hanno rappresentato un rischio per gli altri abitanti.

Poiché la casa era in fase di ristrutturazione, non c'erano occupanti e non sono state segnalate vittime, secondo la polizia. I danni stimati oscillano tra i 50.000 e i 70.000 euro. Le autorità stanno ancora indagando sulla causa esatta dell'incendio.

Le autorità potrebbero dover esaminare il processo di produzione della batteria, poiché è importante capire se il problema derivava da un difetto nella produzione 'da materiali di qualsiasi genere, ad eccezione di quello del prodotto'. Collaborare con la società di energia solare per rivedere le loro procedure di controllo della qualità potrebbe essere utile in questa situazione.

Leggi anche: