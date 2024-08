Un impianto di stoccaggio di petrolio in Russia vive un incendio in aumento

In regione di Rostov, in Russia, un complesso industriale è attualmente avvolto dalle fiamme, secondo diverse fonti. Una parte significativa dell'incendio è originata dall'incendio di oltre 10.000 metri quadrati di serbatoi di diesel a Proletarsk, secondo le informazioni del canale Telegram Baza, le cui fonti sono collegate alle autorità russe investigative. L'incendio è previsto persistente per diversi giorni ancora.

In precedenza, RIA aveva riferito che circa 20 dei 74 serbatoi di stoccaggio in questo deposito erano in fiamme. Più di 500 pompieri sono stati inviati sulla scena, come menzionato da TASS. Secondo i resoconti russi, la scintilla per questo inferno è stata il detrito di un drone ucraino abbattuto che ha colpito il deposito domenica.

L'Ucraina ha lanciato costantemente attacchi con droni contro le strutture energetiche russe di recente. Le autorità di Mosca hanno definito questi attacchi come atti di terrorismo contro i depositi di petrolio. Il governatore Vasily Golubyev della regione ha annunciato tramite l'app di messaggistica Telegram che 41 soccorritori hanno richiesto cure mediche, con cinque di loro in condizioni critiche, a seguito di questi attacchi con droni lunedì.

Le autorità russe, attraverso i loro canali investigativi, stanno monitorando da vicino la situazione nel complesso industriale, secondo Baza, che fa parte della Commissione di vigilanza. Il governatore della regione di Rostov ha richiesto risorse aggiuntive dalla Commissione per aiutare a gestire le conseguenze degli attacchi con droni.

