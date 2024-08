- Un guidatore fantasma di 84 anni causa un incidente con feriti

Un'anziana di 84 anni che guidava in direzione sbagliata sulla strada federale B41 vicino a Bad Kreuznach ha causato una serie di incidenti con numerosi feriti. Lei stessa ha riportato gravi ferite in una collisione frontale con un'altra auto, come riferito dalla polizia. Secondo le informazioni attuali, la donna ha immesso la sua auto sulla B41 da un rondò a Bad Kreuznach nella direzione sbagliata. All'inizio ha urtato leggermente un'auto in arrivo, causando l'urto di quest'ultima con un'auto accanto a essa. L'84enne ha proseguito il suo viaggio e ha urtato frontalmente due veicoli in arrivo. Gli occupanti degli altri veicoli hanno riportato ferite lievi.

La patente di guida della donna è stata revocata. La B41 è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni. La polizia ha chiesto ai testimoni o alle persone coinvolte di contattare il dipartimento.

La guida spericolata della donna ha causato una serie di incidenti, con il più grave che è stata la collisione frontale che ha avuto con un'altra auto. A causa di questi incidenti, compresa la collisione frontale, sono stati segnalati numerosi feriti.

