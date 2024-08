- Un guasto tecnico come causa di un incendio in roulotte?

Un guasto tecnico potrebbe essere la causa dell'incendio in un campeggio vicino al Barleber See a nord di Magdeburgo. Durante le indagini per accertare le cause dell'incendio, sono state rinvenute tracce e interrogati i testimoni, ha dichiarato un portavoce della polizia. L'incendio è partito da uno dei tre roulotte bruciate. Un vecchio frigorifero è stato identificato come possibile causa. La Procura dello Stato sta conducendo ulteriori indagini.

Attualmente, l'incendio doloso è considerato meno probabile. Roulotte e alloggi erano vicini tra loro, ha detto il portavoce della polizia. Tre roulotte sono bruciate durante la notte di venerdì e diverse altre sono state danneggiate dal calore intenso. Non ci sono stati feriti.

Il portavoce della polizia ha menzionato che stanno interrogando i testimoni come parte delle indagini sull'incendio del campeggio. A causa della vicinanza delle roulotte e dei danni, il portavoce della polizia ha dichiarato che l'incendio doloso è attualmente considerato meno probabile.

Leggi anche: