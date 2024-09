Un gruppo indigeno non raggiunto, i Mashco Piro, colpisce i lavoratori esterni con frecce.

In un conflitto tra il gruppo indigena Mashco Piro irraggiungibile e i taglialegna nella foresta amazzonica del Perù, due vite sono state tragicamente perse. Come riferito dal gruppo indigena Fenamad, i nativi avrebbero preso di mira i lavoratori con le loro frecce. Due persone risultano ancora disperse dopo l'incidente sul fiume Parianamu.

Fenamad ha espresso le sue condoglianze alle famiglie colpite. Tuttavia, ha attribuito l'escalation della disputa alla scelta dell'amministrazione di autorizzare attività di taglio in prossimità dei luoghi di residenza dei Mashco Piro.

Più di un'impresa di taglio legname detiene licenze nella regione. Secondo l'organizzazione per i diritti umani Survival International, una di queste ha già costruito una vasta rete di strade, lunga 200 chilometri, per il trasporto dei tronchi tagliati. Secondo i Yine, popolo indigeno, i Mashco Piro avevano già presentato reclami contro i taglialegna che invadevano le loro terre. Survival International conferma che i Mashco Piro sono la tribù più grande mai contattata al mondo.

A luglio, alcuni membri dei Mashco Piro sono stati avvistati nel sud-est del Perù, vicino alle aree di taglio. Fenamad aveva già lanciato allora avvertimenti sul rischio di scontri violenti. Collettivi indigeni e per i diritti umani stanno facendo pressioni per mantenere le distanze dalle tribù mai contattate per evitare conflitti e la diffusione di malattie.

Le persone di Fenamad esprimono le loro condoglianze alle famiglie che hanno perso i propri cari nel conflitto. La disputa tra i Mashco Piro e i taglialegna ha purtroppo coinvolto molte persone nella regione.

