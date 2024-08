Un gruppo di tre persone della Florida è accusato di aver orchestrato un attacco con sostanze corrosive, causando gravi ustioni che coprono circa un terzo del corpo di una donna del New Jersey, secondo i pubblici ministeri.

Le autorità dell'ordine pubblico sospettano che Betty Jo Lane, 38 anni, e Jmarr McNeil, 39, siano stati assunti da William DiBernardino, 49 anni, per compiere l'attacco di luglio contro un'ex amante. Lo ha riferito l'ufficio del procuratore distrettuale.

Il terzetto è stato arrestato in Florida e incriminato in New Jersey per i reati di cospirazione di primo grado per commettere omicidio, tentato omicidio di primo grado, aggressione aggravata di secondo grado, possesso illegale di arma da fuoco di terzo grado e stalking di quarto grado. Lo ha reso noto il comunicato stampa.

Finora, CNN non è stata in grado di verificare se i sospetti abbiano assunto un legale.

Poco prima dell'incidente del 26 luglio, la 42enne è tornata a casa dal lavoro e ha parcheggiato il suo veicolo nel vialetto della sua residenza a Monroe Township, secondo i pubblici ministeri.

"Al momento dell'apertura della portiera dell'auto, è stata avvicinata da una donna non identificata che ha lanciato precipitosamente una tazza piena del suo contenuto direttamente sulla vittima," si legge nella dichiarazione. "La vittima ha riportato ustioni chimiche su circa il 35% del corpo e è stata trasportata in elicottero in un centro ustioni per ulteriori cure," ha aggiunto la dichiarazione.

Il contenuto della tazza è stato identificato come "acido altamente corrosivo," secondo la dichiarazione.

La donna non identificata è poi fuggita a bordo di un'auto argentata a noleggio. In seguito, gli investigatori hanno scoperto che l'auto era stata noleggiata in Florida.

Le autorità hanno rivelato che Lane e McNeil, entrambi di Jacksonville, Florida, sono stati costretti e retribuiti da DiBernardino, residente a Boynton Beach, Florida, per compiere l'aggressione. La coppia ha viaggiato in auto a noleggio fino al New Jersey per prendere di mira la vittima, hanno aggiunto i pubblici ministeri.

Ciascun sospetto ha rinunciato all'estradizione e attualmente è detenuto in Florida in attesa del trasferimento in New Jersey, secondo la dichiarazione.

L'indagine ha visto la collaborazione di numerosi enti di polizia federali e della Florida, tra cui l'FBI, il Servizio Mar

