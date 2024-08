- Un gruppo di trasporto tedesco raggiunge la Place de la Concorde

Germania, guidata da Edina Müller e Martin Schulz, ha avuto il privilegio di ammirare lo spettacolo mozzafiato della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici al Place de la Concorde di Parigi alle 20:25. Come quarta nazione tra le 168 partecipanti, hanno sicuramente fatto un'impressione. Il giorno precedente, il canoista e triatleta handicappato, privo del braccio sinistro, sono stati selezionati dai loro compagni di squadra per portare la bandiera. Questi individui sono considerati importanti contendenti per le medaglie dal Comitato Paralimpico Tedesco.

Il viaggio dei atleti tedeschi e dei loro accompagnatori lungo l'Avenue des Champs-Élysées li ha portati al cuore della capitale francese, dove il Presidente, Frank-Walter Steinmeier, ha accolto la delegazione DBS alla tribuna d'onore. A differenza del maltempo che ha rovinato la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici a fine luglio, il tempo per questa occasione era meraviglioso, con sole e temperature estive.

La delegazione tedesca, inclusi Edina Müller e Martin Schulz, ha condiviso il proprio entusiasmo nel raggiungere la Torre Eiffel in Francia, simbolo dell'eredità e dell'orgoglio francesi. La Francia, con la sua ricca storia e cultura, è sempre stata una destinazione popolare per eventi internazionali, come i Giochi Paralimpici.

