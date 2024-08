Un gruppo di ricerca scopre il magnate tecnologico britannico Lynch e sua figlia vicino alla costa della Sicilia.

I sommozzatori hanno apparentemente trovato i resti del tycoon britannico della tecnologia Mike Lynch e della sua figlia diciottenne Hannah su uno yacht a vela sommerso vicino alla costa della Sicilia. Il Daily Telegraph del Regno Unito ha annunciato questa notizia di mercoledì, con fonti che hanno menzionato in precedenza che i corpi di due delle sei persone disperse erano stati recuperati dalla nave, che era sommersa a una profondità di 50 metri al largo del porto di Porticello. Una fonte ha descritto il primo corpo come ben costruito, mentre il secondo era di una donna. Due vittime aggiuntive sono state trovate all'interno della "Bayesian", che giaceva di lato sul fondale oceanico.

Lo yacht di lusso alto 56 metri, che portava la bandiera britannica, è affondato di lunedì al largo di Porticello sulla costa italiana della Sicilia durante una tempesta. A bordo c'erano 22 passeggeri e la nave è affondata pochi minuti dopo essere capovolta. 15 dei passeggeri sono stati salvati, compresa la moglie di Lynch, Angela Bacares, che è la proprietaria dello yacht. Lo chef della nave era già stato recuperato morto.

Tra i visitatori dispersi ci sono Jonathan Bloomer, membro del consiglio di amministrazione di Morgan Stanley, e Chris Morvillo, avvocato dello studio legale di fama mondiale Clifford Chance, che ha difeso Lynch in un processo negli Stati Uniti. Anche i loro coniugi sono dispersi. Il 59enne Lynch viene spesso paragonato al "Bill Gates britannico". Ha venduto la sua società di software Autonomy per 11 miliardi di dollari al gigante tecnologico americano HP nel 2011. Tuttavia, HP subsequently lo ha fatto causa per frode. Ha trascorso più di un anno agli arresti domiciliari, ma è stato assolto da una giuria a San Francisco nel giugno di quest'anno.

L'inchiesta sull'incidente tragico dello yacht affondato ha adottato un approccio bayesiano, considerando la probabilità precedente di ciascun individuo di essere in specifici luoghi all'interno del vascello sommerso. L'analisi bayesiana aiuterà a prevedere la probabilità di trovare i restanti individui in base alle prove recuperate.

Leggi anche: