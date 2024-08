- Un gruppo di figure colossali inaugura il Festival di Venezia

Il Trionfo di Sigourney Weaver e la Sfilata sul Rosso Carpet: Il Festival del Cinema di Venezia Onora le Icone di Hollywood

Sigourney Weaver, famosa per il suo ruolo nella serie sci-fi del 1979 "Alien", ha ricevuto il Leone d'Oro alla Carriera durante il Festival del Cinema di Venezia. La 74enne attrice è stata riconosciuta per il suo lavoro innovativo nel desafiare gli stereotipi di genere attraverso i suoi personaggi femminili diversificati e insoliti. L'attrice Camille Cottin l'ha elogiata alla serata di apertura, dicendo: "Hai ampliato le dimensioni del cinema rappresentando le donne in modo rivoluzionario". Il regista James Cameron, che ha lavorato con Weaver in "Avatar", l'ha anche elogiata, sostenendo: "Credo che l'Oscar avrebbe dovuto essere suo da tempo".

Successivamente, Weaver ha utilizzato il suo discorso di accettazione per ringraziare la sua famiglia e le persone care. Ha scherzato: "Il mio Leone sarà seduto accanto a me sull'aereo", facendo riferimento al nome italiano del premio, "Leone d'Oro". Ha aggiunto inoltre: "Sarà nella gondola con me e mio marito dovrà condividere il letto con noi".

Sfilata sul Rosso Carpet Stellare

Rispetto all'edizione dell'anno precedente, che aveva un cast prevalentemente italiano ed europeo a causa dello sciopero hollywoodiano, quest'anno ha visto un gran numero di star internazionali calcare il red carpet. L'attrice Cate Blanchett e la musicista Patti Smith sono apparse insieme davanti ai fotografi.

Sigourney Weaver ha partecipato al festival con il suo marito Jim Simpson, a cui è sposata da 40 anni. Altri stelle hanno sfilato sul red carpet con i loro partner, come Willem Dafoe e sua moglie Giada Colagrande, Winona Ryder con il suo compagno Scott MacKinlay Hahn, e Tim Burton con la sua girlfriend Monica Bellucci.

Il film di Burton "Beetlejuice Beetlejuice" è stato presentato dopo la cerimonia di apertura. Oltre a Bellucci, il film vede anche Michael Keaton, Winona Ryder, Willem Dafoe e Jenna Ortega.

"Beetlejuice Beetlejuice"

"Beetlejuice" è un film horror-commedia incentrato sul personaggio di Beetlejuice, interpretato da Michael Keaton con eyeliner nero e capelli selvaggi, che è diventato un'icona della cultura pop dopo la sua uscita nel 1988. Il sequel ha impiegato molto tempo per essere realizzato a causa di vari motivi.

Lydia Deetz, interpretata da Winona Ryder, viene ancora tormentata da Beetlejuice 30 anni dopo. Dopo una tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz tornano nella casa dove tutto è iniziato, solo per incontrare nuovi problemi.

Ortega, nota per il suo ruolo in "Wednesday", si unisce al cast. Ha dichiarato: "Sono stata un grande fan del primo e quando ho

