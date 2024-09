- Un gruppo di difesa dei rifugiati avverte di un aumento degli scontri ostili per gli sfollati

Il gruppo di sostegno per i rifugiati della Sassonia esprime preoccupazione per un crescente pregiudizio nei confronti dei rifugiati e un aumento dell'aggressività negli scambi quotidiani dopo le elezioni statali. Nonostante una diminuzione del 50% dell'afflusso di rifugiati in Sassonia durante la prima metà del 2024 rispetto all'anno precedente, i politici hanno continuato a esprimere sentimenti di essere sopraffatti, come sottolineato dal rappresentante dell'associazione Dave Schmidtke. "Le persone che insistono nel diffondere il panico in questa zona alimentano la paura vaga e infondata nei confronti dei rifugiati". La maggior parte dei dibattiti sull'immigrazione durante il periodo elettorale è stata priva di prospettive ottimistiche.

