- Un grosso veicolo commerciale tragicamente distrutto in un incidente di colpo e fuga

Un rimorchio ha incontrato la sua fine in un tamponamento a catena sull'autostrada A96, situata nel distretto dell'Alta Allgäu. Secondo le dichiarazioni della polizia, un autista di 72 anni di Buxheim non sembra aver notato il rimorchio in coda a un ingorgo, senza applicare i freni in tempo.

Il veicolo a cui il rimorchio era attaccato ha subito danni considerevoli. Inoltre, come hanno menzionato le autorità, un altro veicolo ha subito danni a causa di detriti volanti. Il danno totale è stato stimato in circa 60.000 euro. La buona notizia è che non ci sono state ferite, secondo i resoconti.

