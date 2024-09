- Un grave sminuimento diretto verso le prestazioni a medio termine dell'amministrazione del Saar.

Dopo due anni e mezzo al potere, l'amministrazione SPD in Saarland ha affrontato critiche intense da parte dell'opposizione CDU. "C'è tanto rumore, ma poca sostanza - molta presentazione, poca azione," ha dichiarato il leader della CDU Stephan Toscani nella sua valutazione dell'amministrazione della Presidente Anke Rehlinger. "Il SPD non sta affrontando i problemi strutturali fondamentali del paese. Stanno evitando i loro doveri di governo," ha affermato, guardando verso i banchi del governo. Similmente al governo federale, anche questo governo regionale è solo "una soluzione temporanea".

Martina Holzner, l'amministratore parlamentare del SPD, ha risposto alle critiche: "Abbiamo ottenuto molto e non certo ci accontentiamo." Ha sottolineato in particolare la politica educativa, che riceve un terzo del budget e mostra progressi significativi: "Offriamo soluzioni invece di lamentarci continuamente."

Toscani ha sostenuto che il SPD dovrebbe essere valutato in base ai suoi impegni nei confronti dei cittadini del Saarland. Non ci sono 4.000 operatori di cura, 5.000 alloggi sociali o 400.000 posti di lavoro socialmente assicurati entro il 2027; "Il SPD è anni luce lontano dai suoi stessi obiettivi." Non sono stati nominati nuovi poliziotti come promesso; "Questo è un tradimento della fiducia. È frode elettorale."

L'amministrazione SPD, al potere dal aprile 2022, manca di una strategia complessiva per il cambiamento strutturale nel Saarland. Toscani ha accusato il ministro dell'Economia Jürgen Barke (SPD) di aver sollevato speranze sei volte per una soluzione per lo stabilimento Ford a Saarlouis, solo per deluderle di nuovo: "Il ministro dell'economia si è rivelato un petardo." Non c'è una mappa affidabile per l'approvvigionamento futuro dell'industria siderurgica con l'idrogeno. Toscani: "Temo che il cambiamento strutturale sotto il SPD nel Saarland fallirà, che si schianterà contro il muro."

Il SPD accusa la CDU di profezia apocalittica

In politica educativa, dove il SPD cerca di "diminuire le prestazioni" e abbassare gli standard, è necessario un "cambiamento di direzione fondamentale". "L'autoelogio del governo SPD sulla sua politica educativa è così lontano dalla realtà negli asili e nelle scuole che si può solo scuotere la testa," ha detto Jutta Schmitt-Lang (CDU).

La parlamentare Kira Braun (SPD) ha accusato la CDU di "profezia apocalittica": "Nessun governo statale si è immerso nel lavoro durante una crisi simile da decenni." Il governo è stato in modalità di crisi fin dal primo giorno a causa della pandemia di Covid e dell'aggressione della Russia all'Ucraina. Molte decisioni, ad esempio, derivavano dalla dipendenza della Germania dal gas russo: "Ma per il partito il cui cancelliere era anche responsabile di queste decisioni al più alto livello ora punta il dito contro di noi, è assurdo."

Braun ha sostenuto che il governo incarna anche uno stile politico fresco. "Certo, avremmo potuto gestire alcuni aspetti meglio in alcuni punti," ha concesso. Ma è convinta che molti saarl

Leggi anche: