- Un grave incidente frontale che ha causato ferite moderate a quattro persone.

Nella regione dell'Harz, si è verificato un tragico incidente che ha causato la morte prematura di un conducente. Durante un sorpasso su un'altra vettura sulla L66 vicino a Quedlinburg, in una curva a destra, il 60enne ha urtato frontalmente un'auto in arrivo dalla direzione opposta. L'impatto ha fatto schizzare la sua auto in aria e ribaltare più volte. Una vettura successiva è finita nella confusione, aumentando i danni, e l'auto sorpassata ha subito danni a causa di detriti volanti. Fortunatamente, solo quattro persone hanno riportato lievi ferite.

Il 60enne stava guidando un'auto al momento dell'incidente. Dopo la collisione, l'auto danneggiata è uscita di strada.

