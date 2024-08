- Un grave incendio nel fienile ha causato distruzioni nel distretto di Kelheim.

Un incendio in un magazzino di Kelheim ha causato ingenti danni finanziari. Il magazzino, che ospitava attrezzature agricole e macchinari per il lavoro del legno, ha subito gravi danni, secondo le autorità locali. Fortunatamente, non ci sono state persone ferite.

Un residente della zona ha notato il fumo e il fuoco vicino alla stalla nella zona di Herrnwahlthann di Hausen e ha chiamato i servizi di emergenza. I pompieri sono riusciti a contenere l'incendio, impedendogli di diffondersi a una proprietà residenziale vicina. Purtroppo, il magazzino è stato completamente distrutto.

I danni sono stimati tra decine e centinaia di migliaia di euro. L'origine dell'incendio è ancora sotto indagine.

