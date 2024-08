- Un grave danno ha oscurato la divisione di Darmstadt.

Il declino sportivo di Darmstadt 98 continua inesorabile. I gigli hanno subito una pesante sconfitta per 0:4 (0:2) contro l'SV Elversberg nella loro quarta partita di questa stagione della 2. Bundesliga. La partita è stata caratterizzata dall'infortunio di Florian Le Joncour dell'Elversberg. Dopo uno scontro aereo, il difensore è atterrato male sul braccio, causando un infortunio grave che ha richiesto l'intervento dei medici sul campo. Si vocifera che a causa dell'intensità del dolore, gli sia stata somministrata dell'anestesia sul posto.

Asciugamani sono stati utilizzati per coprire Le Joncour mentre il personale medico e lo staff di supporto lo assistevano. È stato portato via dal campo su una barella, accolto dagli applausi del pubblico, prima di essere accompagnato via in ambulanza. La sospensione della partita è durata oltre 20 minuti, iniziando al 64º minuto.

A quel punto, la partita era già stata decisa per l'Elversberg. Luca Schnellbacher (5º minuto) e Fisnik Asllani (20º, 59º) avevano già segnato tre gol per la squadra di casa prima di allora. Filimon Gerezgiher dell'Elversberg ha ulteriormente suggellato la vittoria con la sua prima rete (90º), portando il risultato finale a 4:0.

La difesa del Darmstadt ha mostrato diverse debolezze, mentre il loro attacco è stato pressoché inesistente, a parte un calcio di punizione del nuovo acquisto Sergio Lopez (62º). Sotto la guida dell'allenatore Torsten Lieberknecht, questa è la loro ottava partita consecutiva senza vittorie, dopo la retrocessione dalla Bundesliga della scorsa stagione.





