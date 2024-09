Un grande pitone tigre che divorò un pitone ancora più grande

Grossi serpenti come i pitoni tigre e i pitoni reticolati di solito non finiscono nel menu di altri animali, dato che sono troppo grandi per essere affrontati da altri esseri viventi. Ma le cose sono cambiate in Bangladesh.

C'è stato un caso in cui un pitone tigre ha attaccato un pitone reticolato. Questo strano spettacolo è stato registrato alla Akiz Wildlife Farm in ottobre 2020, un luogo in cui le habitat di queste due specie di serpenti si sovrappongono. Entrambe le specie hanno una predilezione per la stessa preda, nutrendosi di mammiferi, uccelli e lucertole.

Le immagini hanno catturato il pitone tigre (Python bivittatus) che iniziava a divorare il pitone reticolato (Malaopython reticulatus), partendo dalla coda. Ci sono volute circa due ore perché il serpente finisse il suo pasto, come riportato nell'articolo della rivista "Reptiles and Amphibians" pubblicato l'20 agosto.

La fame probabilmente non era la causa

Quando gli scienziati sono arrivati, il pitone tigre lungo tre metri aveva la coda del pitone reticolato avvolta intorno a sé. Il pitone reticolato ha tentato di difendersi stringendo il pitone tigre, ma alla fine ha mollato e è stato ingoiato dalla coda in su.

I pitoni tigre possono raggiungere una lunghezza massima di 5,8 metri, mentre i pitoni reticolati possono arrivare fino a 7,6 metri. Nonostante il pitone reticolato fosse più grande in questo caso, le sue dimensioni non sono state misurate con precisione, ha spiegato Ashikur Rahman Shome, un ecologo della vita selvatica dell'Università di Dhaka in Bangladesh, a Live Science.

Il motivo per cui il pitone tigre ha divorato il pitone reticolato è ancora sconosciuto. "C'è abbastanza pollo qui intorno, che sarebbe un pasto migliore", ha detto Shome. Lui sospetta che potrebbe essere stato un conflitto territoriale in cui un serpente ha mangiato l'altro per porre fine alla disputa il più rapidamente possibile.

Questo evento insolito potrebbe essere il primo resoconto di due delle specie di serpenti più grandi del mondo che si caccia

Leggi anche: